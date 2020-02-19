Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Aracı böyle tehlikeli kullanmak zorunda mısın?

Aracı böyle tehlikeli kullanmak zorunda mısın?

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Aracı böyle tehlikeli kullanmak zorunda mısın?
Adana'dan bir manzara.
Bulvarda ilerleyen arabadaki plastik boru araca sığmamış camdan dışarı sarkıtmışlar.
El insaf yahu.
Bir araç gelse bu boruyu parçalar.
Hem insanlara hem aracına zarar verir.
Neden böyle bir zoru seçeriz anlamam!
Kardeşim aklından zorun mu var senin?
Boruyu ya içeri al.
Bunları yapamıyorsan aracının üzerine bir sepet yerleştir.
Daha sağlıklı götürürsün gideceğin yere…

Yeni hastane açılmadan alt ya da üstgeçit yapılmalı

TARSUS'A yeni bir Devlet Hastanesi yapılıyor.
Bu hastanenin kaba inşaatı bitti, pencereleri kapıları bile takıldı...
2020 yılının sonunda hizmete açılması bekleniyor.
Hastane açılmadan önce bölgede tedbir almak şart.
Bunun için alt geçit mi olur, battı çıktı mı olur, acil bir çözüm üretilmeli.
D 400 karayolunda trafik zaten yoğun.
Bu hastane açıldığı zaman trafik daha da yoğunlaşacak.
Allah korusun, kazalar olur.
Durum içinden çıkılmaz bir hal alır.
Geç kalmadan şimdiden bir çözüm bulunsun.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracı böyle tehlikeli kullanmak zorunda mısın?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN