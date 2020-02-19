Aracı böyle tehlikeli kullanmak zorunda mısın?

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana'dan bir manzara.Bulvarda ilerleyen arabadaki plastik boru araca sığmamış camdan dışarı sarkıtmışlar.El insaf yahu.Bir araç gelse bu boruyu parçalar.Hem insanlara hem aracına zarar verir.Neden böyle bir zoru seçeriz anlamam!Kardeşim aklından zorun mu var senin?Boruyu ya içeri al.Bunları yapamıyorsan aracının üzerine bir sepet yerleştir.Daha sağlıklı götürürsün gideceğin yere…yeni bir Devlet Hastanesi yapılıyor.Bu hastanenin kaba inşaatı bitti, pencereleri kapıları bile takıldı...2020 yılının sonunda hizmete açılması bekleniyor.Hastane açılmadan önce bölgede tedbir almak şart.Bunun için alt geçit mi olur, battı çıktı mı olur, acil bir çözüm üretilmeli.D 400 karayolunda trafik zaten yoğun.Bu hastane açıldığı zaman trafik daha da yoğunlaşacak.Allah korusun, kazalar olur.Durum içinden çıkılmaz bir hal alır.Geç kalmadan şimdiden bir çözüm bulunsun.