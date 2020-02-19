Ateş hattından çıkmak istiyor

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FF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da işler iyi gitmiyor. 22. haftada sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan turuncu-beyazlı ekip kritik bölgeden kurtulamıyor. Teknik direktör Eyüp Arın, "Maçın son dakikalarda bu kadar net pozisyonlar yakalayıp değerlendirememenin üzüntüsü içerisindeyiz"
diye konuştu.
ARTIK HER PUAN ALTIN DEĞERİNDE
TFF 1. Lig'de bulundukları konumun "ateş hattı"
olduğunu ve buradan çıkmak için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Dönüşü olmayan maçlar oynuyoruz. Artık her puan altın sayılır. Şu aşamada puandan çok puanlara ihtiyacımızın olduğu müsabakalar oynama devresine girdik. Tabi toparlanmak istiyoruz, camiamızı sevindirmek istiyoruz. Birçok şeyi bir arada yapmaya çalışıyoruz"
dedi.
OYUNDA DENGEYİ SAĞLAMIŞTIK
"Çok zor bir sürecin içerisindeyiz"
diye konuşan Arın, "Erzurumspor çok öne geçme fırsatı yakaladı sonra biz dengeyi sağladık. Biz de 2, 3 pozisyona girdik, değerlendiremedik. İkinci devrede tekrar oyun git-gel haline döndü. Son 15 dakika tamamen geçişlerin çok hızlı yaşandığı bizim tam isteğimiz zamanlar oluştu. 3 puan ararken 1 puana razı olduk"
ifadelerini kullandı.
Ligde 22. haftada 18 puanı
bulunan Adana bu hafta
deplasmanda Altay
ile karşılaşacak.