Ateş hattından çıkmak istiyor

FF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da işler iyi gitmiyor. 22. haftada sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan turuncu-beyazlı ekip kritik bölgeden kurtulamıyor. Teknik direktör Eyüp Arın,diye konuştu.TFF 1. Lig'de bulundukları konumunolduğunu ve buradan çıkmak için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam,dedi.diye konuşan Arın,ifadelerini kullandı.Ligde 22. haftada 18 puanıbulunan Adana bu haftadeplasmanda Altayile karşılaşacak.

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