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Evde yaktığı mangaldan yayılan gazla öldü

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Evde yaktığı mangaldan yayılan gazla öldü
ADANA'DA, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti. Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Rıdvan Karataş (51), akşam eve geldiğinde kardeşi Arif Karataş'ı (49) hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arif Karataş'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Karataş'ın odada yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Evde yaktığı mangaldan yayılan gazla öldü
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