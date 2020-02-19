Kazak ve Kırgız ressamlardan sergi

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Abazbek Apiyev'in 'Yolcu', Azat İdirisov'un 'Kişisel Sergim No2', Kazakistanlı sanatçılar Karlygash Kanseyt'in 'Ruh Hali', Kuralay Amanzholova'nın 'Metamorfozlar' ve Yerzhan Tanayev'in 'Jazz' isimli kişisel resim sergileri, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda gerçekleştirilen açılışa, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistan sanatçısı Azat İdirisov, Kazakistan sanatçısı Karlygash Kanseit ile Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz birer konuşma yaptı.