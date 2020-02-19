Liderliğini korudu

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ

GAZIANTEP'ndeyoluna dolu dizgin devam ediyor.Busonuçlapuana yükselen, liderliğini desürdürdü. Ligin 13. haftasındadeplasmanda'a konuk olantemsilcisi, zorlu maçıkazanarakpuanıyaptı ve zirveyikimseye kaptırmadı.bu maçla birlikte ligin en az golyiyen takımı da olurken gol averajınıda'e yükseltti.Ankara Fatih Stadı'nda oynanan karşılaşmada ALS Spor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Maça etkili başlayan ALG Spor, 7 gol attı. Takımın, devre arasında transfer ettiği 3 yeni futbolcusu da bu maçta ilk kez forma giydi. Yeni transferlerden Alesia, Neslihan ve Aleyna da ilk 11'de kendilerine yer buldu