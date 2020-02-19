Liderliğini korudu

GAZIANTEP ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi
'nde
yoluna dolu dizgin devam ediyor. Gaziantep temsilcisi, ligin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fomget Ankara Spor'u 7-2 mağlup etti.
Bu
sonuçla 37
puana yükselen ALG Spor
, liderliğini de
sürdürdü. Ligin 13. haftasında
deplasmanda Fomget Ankara Spor
'a konuk olan Gaziantep
temsilcisi, zorlu maçı 7-2
kazanarak
puanı 37
yaptı ve zirveyi
kimseye kaptırmadı. ALG Spor,
bu maçla birlikte ligin en az gol
yiyen takımı da olurken gol averajını
da 35
'e yükseltti.
Ankara Fatih Stadı'nda oynanan karşılaşmada ALS Spor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Maça etkili başlayan ALG Spor, 7 gol attı. Takımın, devre arasında transfer ettiği 3 yeni futbolcusu da bu maçta ilk kez forma giydi. Yeni transferlerden Alesia, Neslihan ve Aleyna da ilk 11'de kendilerine yer buldu
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