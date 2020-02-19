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Liderliğini korudu

TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde ALG Spor, Ankara Spor’u yenip yoluna dolu dizgin devam etti

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Liderliğini korudu
GAZIANTEP ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Gaziantep temsilcisi, ligin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fomget Ankara Spor'u 7-2 mağlup etti. Bu sonuçla 37 puana yükselen ALG Spor, liderliğini de sürdürdü. Ligin 13. haftasında deplasmanda Fomget Ankara Spor'a konuk olan Gaziantep temsilcisi, zorlu maçı 7-2 kazanarak puanı 37 yaptı ve zirveyi kimseye kaptırmadı. ALG Spor, bu maçla birlikte ligin en az gol yiyen takımı da olurken gol averajını da 35'e yükseltti.

Ankara Fatih Stadı'nda oynanan karşılaşmada ALS Spor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Maça etkili başlayan ALG Spor, 7 gol attı. Takımın, devre arasında transfer ettiği 3 yeni futbolcusu da bu maçta ilk kez forma giydi. Yeni transferlerden Alesia, Neslihan ve Aleyna da ilk 11'de kendilerine yer buldu
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Liderliğini korudu
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