Marius Sumudica: Sahada tektik

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üper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor
'u 2-0 yenen Gaziantep FK
'nin teknik direktörü Marius Sumudica
, maçın sonucunun kimse için sürpriz olmadığını söyledi. Sumudica
, çok fazla fırsat kaçırarak maçtan gergin bir şekilde ayrıldıklarını dile getirdi. Sumudica, "Çok iyi oynadık. Bence bu galibiyet kimse için sürpriz olmamıştır. Sahada tek bir takım vardı, o da Gaziantep FK'ydi"
dedi.
"BUNLAR FUTBOLDA OLUYOR!"
Muhammet Demir
'in maçta iki penaltıdan yararlanamadığını anımsatan Sumudica, "İki penaltı kaçırdık. Ben ikinci penaltıyı kullanması için Maxim'e söyledim. Ben sahanın içerisine giremem. Daha sonra Maxim ile konuştum. Muhammet'in ilk penaltıyı kaçırdığı için üzgün olduğunu, bu yüzden ikinci penaltıyı atacağını düşündüğünü söyledi. Üzgün değilim böyle şeyler futbolda olur"
ifadelerini kullandı.
HERKESİ ŞAŞIRTTIK
"Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum" şeklinde konuşan Rumen teknik adam, "Soğuk havada akşam 8'de oynadık, oyuncularım için kolay değildi. Buraya ilk geldiğim gün herkes oturduğu yerde 'bu takım 2'nci lige düşer' diyordu. Yine söylüyorum, bu takım düşmeyecek. Gaziantep FK hak ettiği yere ulaşacaktır" şeklinde konuştu.
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