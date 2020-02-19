Marius Sumudica: Sahada tektik

üper Lig'in 22. haftasında sahasında'u 2-0 yenen'nin teknik direktörü, maçın sonucunun kimse için sürpriz olmadığını söyledi., çok fazla fırsat kaçırarak maçtan gergin bir şekilde ayrıldıklarını dile getirdi. Sumudica,dedi.'in maçta iki penaltıdan yararlanamadığını anımsatan Sumudica,ifadelerini kullandı."Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum" şeklinde konuşan Rumen teknik adam, "Soğuk havada akşam 8'de oynadık, oyuncularım için kolay değildi. Buraya ilk geldiğim gün herkes oturduğu yerde 'bu takım 2'nci lige düşer' diyordu. Yine söylüyorum, bu takım düşmeyecek. Gaziantep FK hak ettiği yere ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ