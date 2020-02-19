Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Marius Sumudica: Sahada tektik

Marius Sumudica: Sahada tektik

FK’nin teknik direktörü Marius Sumudica, Çaykur Rizespor’u iki golle geçtikleri için mutlu olduğunu belirterek, “Sahada tek bir takım vardı, o da Gaziantep FK’ydi” dedi

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Marius Sumudica: Sahada tektik
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maçın sonucunun kimse için sürpriz olmadığını söyledi. Sumudica, çok fazla fırsat kaçırarak maçtan gergin bir şekilde ayrıldıklarını dile getirdi. Sumudica, "Çok iyi oynadık. Bence bu galibiyet kimse için sürpriz olmamıştır. Sahada tek bir takım vardı, o da Gaziantep FK'ydi" dedi.

"BUNLAR FUTBOLDA OLUYOR!"
Muhammet Demir'in maçta iki penaltıdan yararlanamadığını anımsatan Sumudica, "İki penaltı kaçırdık. Ben ikinci penaltıyı kullanması için Maxim'e söyledim. Ben sahanın içerisine giremem. Daha sonra Maxim ile konuştum. Muhammet'in ilk penaltıyı kaçırdığı için üzgün olduğunu, bu yüzden ikinci penaltıyı atacağını düşündüğünü söyledi. Üzgün değilim böyle şeyler futbolda olur" ifadelerini kullandı.

HERKESİ ŞAŞIRTTIK
"Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum" şeklinde konuşan Rumen teknik adam, "Soğuk havada akşam 8'de oynadık, oyuncularım için kolay değildi. Buraya ilk geldiğim gün herkes oturduğu yerde 'bu takım 2'nci lige düşer' diyordu. Yine söylüyorum, bu takım düşmeyecek. Gaziantep FK hak ettiği yere ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marius Sumudica: Sahada tektik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN