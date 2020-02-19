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Miyav Park’a ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Miyav Park’a ziyaretçi akını
MERSİN'DE, sokak kedilerinin barınıp beslenebilmesi, aynı zamanda oyun oynayabilmesi için tasarlanan Miyav Park, "Dünya Kediler Günü" dolayısıyla vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. 2017'de açılan Miyav Park, oyun parkurları ve uyku evleriyle kediler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Özel olarak tasarlanan oyun alanlarındaki sevimli halleriyle dikkati çeken kediler, Dünya Kediler Günü'ne özel gelen ziyaretçilerini ağırladı. Parka gelen vatandaşlar, burada bulunan mamalarla kedileri besledi. Bir süre kedilerle vakit geçiren vatandaşlar, çektikleri fotoğraflarla Dünya Kediler Günü'nü kutladı.
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Miyav Park’a ziyaretçi akını
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