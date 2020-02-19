Osmanlı saraylarının en değerlisi: Maraş İşi

Osmanlı padişahlarından Çelebi Mehmed'in eşi Emine Hatun ve Fatih Sultan Mehmed'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un çeyizleri arasında da bulunan Maraş İşi'nin, modern ve geleneksel çizgilerle işlendiği kadın ve erkek kıyafetleri, ünlü modacı Dilek Hanif'in katılımı ve Asil Çağıl koreografisiyle tanıtıldı.Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası fuayesinde Maraş İşi Defilesi ve Sergisi gerçekleştirildi. Vali Vahdettin Özkan, kültürel değerlerin muhafazası açısından Maraş İşi'nin önemine dikkati çekti. Kalkınmanın manevi unsuru olan kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının çok büyük bir hizmet olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu kültürü muhafaza ederek bugüne kadar getiren fedakar hanımefendilere teşekkür ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kentin son derece kadim bir tarihe sahip olduğunu belirtti. Güngör, "Bu süreç içerisinde farklı medeniyetlerin oluşturduğu kültür, sanat, turizm, müzik hepsinde farklı değerlerimiz var. Bizim bu değerleri geliştirip tanıtmamız gerekiyor" dedi.. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun da medeniyet şehri Kahramanmaraş'tan Osmanlı saraylarına uzanan, şöhreti ile şehrin adıyla anılan sim sırmanın, kent kültürünün en güzel örneklerinden birisi olduğunu vurguladı.Konuşmaların ardından, Maraş İşi'ni konu alan film izletildi. Daha sonra koreograf Asil Çağıl yönetiminde, Kahramanmaraş Nil Çeyiz, Sema Tekerek, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, Nakkaş Kahramanmaraş ve Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin katkılarıyla hazırlanan tasarımlar, erkek ve kadın mankenler eşliğinde sunuldu.

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ