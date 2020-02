Robot takımı ABD’de turnuvaya katılacak

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sınırları içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımı, kendi okullarında aldığı İngilizce eğitime ek olarak özel bir kurumdan hızlandırılmış İngilizce eğitim desteği aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde 1-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan First Robotics Competition etkinliğine katılacak robot takımı öğrencileri, turnuva öncesi İngilizce eğitim desteği aldı. Öğrencilerin aldığı eğitimi yakından takip eden Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, "Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin tasarladığı robot Amerika'da gerçekleşecek olan First Robotics Competition'da yarışacak. Kodlama ve yazılım hayatımızın her evresinde karşımıza çıkıyor. Bu sebeple öğrencilerimizi bilime ve teknolojiye hâkim olmaları açısından bu tarz etkinlikler büyük önem taşıyor" dedi.