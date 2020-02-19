Üç branşta grup müsabakaları tamamlandı

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü
'nün
faaliyet programında
yer
alan Okullar
arası Satranç, Basketbol, Karate Müsabakaları
tamamlandı. Satranç
il birinciliği müsabakaları
Sular
Kolejinde,
küçük erkekler
basketbol
müsabakaları Serinevler Spor Salonu
'nda,
karate grup
müsabakaları
ise Nihat Geven Spor Salonu'
nda
yapıldı. Karate müsabakalarına
279 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü Okul Sporları
Sorumlusu Ramazan
Bahadır, "Okul sporları bu hafta da tüm branşlarda sporcularımızın başarısı ve azmi ile tam gaz devam ediyor. Gün geçtikçe sporcu sayılarımız ve bununla birlikte sporsever bireylerin artışı bizleri oldukça memnun ediyor. Amacımız spor salonlarımızda başarı gösteren sporcularımızın bölgemizi en iyi bir şekilde temsil etmeleridir"
dedi.