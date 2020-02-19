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Üç branşta grup müsabakaları tamamlandı

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Üç branşta grup müsabakaları tamamlandı
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullar arası Satranç, Basketbol, Karate Müsabakaları tamamlandı. Satranç il birinciliği müsabakaları Sular Kolejinde, küçük erkekler basketbol müsabakaları Serinevler Spor Salonu'nda, karate grup müsabakaları ise Nihat Geven Spor Salonu'nda yapıldı. Karate müsabakalarına 279 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, "Okul sporları bu hafta da tüm branşlarda sporcularımızın başarısı ve azmi ile tam gaz devam ediyor. Gün geçtikçe sporcu sayılarımız ve bununla birlikte sporsever bireylerin artışı bizleri oldukça memnun ediyor. Amacımız spor salonlarımızda başarı gösteren sporcularımızın bölgemizi en iyi bir şekilde temsil etmeleridir" dedi.
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Üç branşta grup müsabakaları tamamlandı
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