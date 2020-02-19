Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Uzman psikologdan sürücülere eğitim

Uzman psikologdan sürücülere eğitim

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Uzman psikologdan sürücülere eğitim
ADANA'DA hizmet vermeye başlayan Yılmaz Psikoteknik Değerlendirme Merkezi etik ilkelere ve aday memnuniyetini kendine misyon edindi. Psikoteknik Değerlendirme alanında uzun süre görev almış Psikolog Berivan Yılmaz tarafından faaliyet göstermeye başlandı. Yılmaz "Gelen sürücülerimizin sürüş becerileri, trafik kurallarına uyma eğilimleri ve kişilik yapılarını bilimsel ve etik çerçeve içerisinde değerlendirmek bizim için önemli esaslardır" dedi. Kimler eğitim alabiliyor: Ticari araç kullanan şoförlerin alması gereken Psikoteknik Değerlendirme Raporu Ticari araç kullanan kişiler her 5 yılda bir yetkili psikoteknik merkezlerinden yeterli olduğunu gösteren psikoteknik değerlendirme raporunu almalı. Bu rapor psikoloji lisans eğitimini ve yetkili firma tarafından test uygulama sertifikasına sahip olan psikologlar tarafından veriliyor. Ehliyet İadesine Dönük olarak verilen Psikoteknik Değerlendirme Raporu, stajyer ehliyet sahibi sürücüler alkolden dolayı ehliyetleri iptal olduğu zaman psikoteknik raporu almaları gerekir. Alkollü araç kullanımından 3 kez ehliyetini aldırmış olan sürücüler (5 yıllığına) ceza süresi bitiminde psikoteknik değerlendirmeden geçmeli. 1 yıl içerisinde 5 defa hız ihlali nedeniyle ehliyetine el konulanlardan süre bitiminde psikoteknik değerlendirmeden geçmelidirler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman psikologdan sürücülere eğitim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN