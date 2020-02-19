Uzman psikologdan sürücülere eğitim

ADANA'DA
hizmet vermeye
başlayan Yılmaz
Psikoteknik
Değerlendirme
Merkezi etik ilkelere
ve aday
memnuniyetini
kendine misyon
edindi. Psikoteknik
Değerlendirme
alanında uzun
süre görev almış
Psikolog Berivan Yılmaz
tarafından faaliyet göstermeye
başlandı. Yılmaz "Gelen
sürücülerimizin sürüş becerileri,
trafik kurallarına uyma
eğilimleri ve kişilik yapılarını
bilimsel ve etik çerçeve
içerisinde değerlendirmek
bizim için önemli esaslardır"
dedi. Kimler eğitim alabiliyor:
Ticari araç kullanan
şoförlerin alması gereken
Psikoteknik Değerlendirme
Raporu Ticari araç kullanan
kişiler her 5 yılda bir yetkili
psikoteknik merkezlerinden
yeterli olduğunu
gösteren psikoteknik değerlendirme
raporunu almalı.
Bu rapor psikoloji lisans
eğitimini ve yetkili firma tarafından
test uygulama sertifikasına
sahip olan psikologlar
tarafından veriliyor.
Ehliyet İadesine Dönük olarak
verilen Psikoteknik
Değerlendirme Raporu, stajyer
ehliyet sahibi sürücüler
alkolden dolayı ehliyetleri
iptal olduğu zaman psikoteknik
raporu almaları gerekir.
Alkollü araç kullanımından
3 kez ehliyetini aldırmış olan
sürücüler (5 yıllığına) ceza
süresi bitiminde psikoteknik
değerlendirmeden geçmeli.
1 yıl içerisinde 5 defa hız
ihlali nedeniyle ehliyetine el
konulanlardan süre bitiminde
psikoteknik değerlendirmeden
geçmelidirler.