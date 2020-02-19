Uzman psikologdan sürücülere eğitim

hizmet vermeyebaşlayan YılmazPsikoteknikDeğerlendirmeMerkezi etik ilkelereve adaymemnuniyetinikendine misyonedindi. PsikoteknikDeğerlendirmealanında uzunsüre görev almışPsikolog Berivan Yılmaztarafından faaliyet göstermeyebaşlandı. Yılmaz "Gelensürücülerimizin sürüş becerileri,trafik kurallarına uymaeğilimleri ve kişilik yapılarınıbilimsel ve etik çerçeveiçerisinde değerlendirmekbizim için önemli esaslardır"dedi. Kimler eğitim alabiliyor:Ticari araç kullananşoförlerin alması gerekenPsikoteknik DeğerlendirmeRaporu Ticari araç kullanankişiler her 5 yılda bir yetkilipsikoteknik merkezlerindenyeterli olduğunugösteren psikoteknik değerlendirmeraporunu almalı.Bu rapor psikoloji lisanseğitimini ve yetkili firma tarafındantest uygulama sertifikasınasahip olan psikologlartarafından veriliyor.Ehliyet İadesine Dönük olarakverilen PsikoteknikDeğerlendirme Raporu, stajyerehliyet sahibi sürücüleralkolden dolayı ehliyetleriiptal olduğu zaman psikoteknikraporu almaları gerekir.Alkollü araç kullanımından3 kez ehliyetini aldırmış olansürücüler (5 yıllığına) cezasüresi bitiminde psikoteknikdeğerlendirmeden geçmeli.1 yıl içerisinde 5 defa hızihlali nedeniyle ehliyetine elkonulanlardan süre bitimindepsikoteknik değerlendirmedengeçmelidirler.

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