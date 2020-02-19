Yeni Mezun Mühendis İstihdam Projesi başladı

var, iş ararken tecrübe soruluyor" diye yakınan genç mühendislere Adana'da önemli bir fırsat kapısı aralandı. "Yeni Mezun Mühendis İstihdam Projesi" kapsamında genç mühendisler diplomalarını iş tecrübesiyle taçlandıracak. Türkiye'nin en büyük örülmüş ve dokunmuş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları A.Ş. "Mühendislik Sizden, Tecrübe Bizden'' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Abdi Sütcü konferans salonunda gerçekleştirilen törene; İSKUR Müdürü Ahmet Karaveli, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Prof. Dr. Azmi Yalçın, Doç. Dr. Efe Efeoğlu, Abdioğulları çalışanları, yeni mezun 16 mühendis katıldı. Projenin açılışında gençlere hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, kendi hayatından ve iş dünyasında yaşananlardan örnekler vererek gençlere nasihatlerde bulundu. Türkiye'nin ve Türk sanayisinin ilerlemesinde genç yeteneklerin önemine vurgu yapan Sütcü, "Açıkça söylemek gerekirse iş tecrübesi biz işverenler için işe alımlarda önemli bir kriterdir. Ancak, yeni mezunların da elbette bir yerden başlaması gerektiğinin de farkındayız. Bu nedenle burada size sunulan iş tecrübesi fırsatını iyi değerlendirin, işinize dört elle sarılın" dedi. İŞKUR Adana, ÇÜ ve ATÜ'nün katkılarıyla yeni mezun mühendislerin tecrübe edinmeleri ve mesleğe kazandırılmaları için gerçekleştirilen projede bulunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Bekir Sütcü, ''Bu projeye başlayacak mühendisler açısından şunu söylemek istiyorum, Abdioğulları olarak 24 yılı sanayide olmak üzere toplam 55 yıllık bir ticari geçmişimiz var. Benim yaşım 55 ve kendimi bildim bileli çalışıyorum ve üretiyorum. Abdioğulları Ailesi olarak çalışmayı memleketimize bir borç olarak görüyoruz. Sizlerin de böyle görmesini, başarı odaklı olmanızı tavsiye ediyorum'' diye konuştu.

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