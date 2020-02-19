Yerli insülin pompası üretmek istiyor

9 yıldır insülin pompası ve sarf malzemeleri kullanan diyabet hastası Maide Kutucu, bu ürünlerin yerlilerinin yapılması için kolları sıvadı. Yerli insülin pompası, kiti ve sarf malzemelerinin üretilebilmesi için Ar-Ge ekibi kuran Kutucu'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında kurulan Adana Girişimcilik Merkezi destek verdi. 2011 yılında diyabet hastası olduğunu öğrenen ve doğuştan tek böbreğe sahip 23 yaşındaki Maide Kutucu, günde dört kez kullanmak zorunda kaldığı insülin iğneleri nedeniyle alerjik sıkıntılar yaşadı. Bu tür hastalar için tercih edilen insülin pompası kullanması gereken Kutucu, pompa ile hortum ve kitlerinden oluşan, her üç günde bir değişmesi zorunlu sarf malzemelerinden kullanmaya başladı. Ailesinin kullandığı insülin pompası ve sarf malzemeleri için düzenli miktarlarda para ödeyerek fedakarlık yapmasından etkilenen Kutucu, bu alanda araştırmalar yaptı. Kutucu, hastanın yaşam standardını büyük oranda yükselten pompaların fiyatı nedeniyle birçok benzer kişi tarafından kullanılamadığını fark etti. Kutucu, bunun üzerine öncelikle bu malzemenin yurt içinde üretiminin yapılması için bir girişimde bulunması gerektiği düşüncesiyle, yakın çevresinde aralarında biyomedikal mühendisliği, yazılımcı gibi meslekleri olan gönüllülerden oluşan 8 kişilik ekip oluşturarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında kurulan Adana Girişimcilik Merkezine başvurdu.

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ