Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Antikalar zamana tanıklık ediyor

Antikalar zamana tanıklık ediyor

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Antikalar zamana tanıklık ediyor
MERSİN'DE 26 yıldır antikacılıkla uğraşan Özdan Al'ın dükkanına gelenler adeta zamana tanıklık ediyor. Teknolojideki gelişmeyle birlikte insanların hayatına hızlı şekilde yeni ürünler girerken, eskiyi özleyenler ve geçmişe yolculuk etmek isteyenlerin tercihi ise antika dükkanları oluyor. 26 yıldır antikacılıkla uğraşan Al, mesleğinin inceliklerini anlattı. İnsanların antika eşyalarda çocukluğunu, geçmişini bulduğunu belirten Al, antikacılığın dikkat isteyen bir meslek olduğunu söyledi. Babadan kalma antikacılık mesleğini devam ettiren Al'ın dükkanında Osmanlı döneminden kalma çinilerden tablolara, takılara, gramofonlardan Fransız porselenlerine, bronz şamdanlardan eski zamanlardan kalma biblolara kadar geniş yelpazede ürün bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Antikalar zamana tanıklık ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN