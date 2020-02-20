Antikalar zamana tanıklık ediyor

BUGÜN NELER OLDU

26 yıldır antikacılıkla uğraşan Özdan Al'ın dükkanına gelenler adeta zamana tanıklık ediyor. Teknolojideki gelişmeyle birlikte insanların hayatına hızlı şekilde yeni ürünler girerken, eskiyi özleyenler ve geçmişe yolculuk etmek isteyenlerin tercihi ise antika dükkanları oluyor. 26 yıldır antikacılıkla uğraşan Al, mesleğinin inceliklerini anlattı. İnsanların antika eşyalarda çocukluğunu, geçmişini bulduğunu belirten Al, antikacılığın dikkat isteyen bir meslek olduğunu söyledi. Babadan kalma antikacılık mesleğini devam ettiren Al'ın dükkanında Osmanlı döneminden kalma çinilerden tablolara, takılara, gramofonlardan Fransız porselenlerine, bronz şamdanlardan eski zamanlardan kalma biblolara kadar geniş yelpazede ürün bulunuyor.