Bir tutam umut oldu

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yakalandığı göğüs kanserini yenen Hatice Taş, kemoterapi sırasında dökülen saçları nedeniyle yaşadığı üzüntüyü başka kanser hastalarının yaşamaması için saçlarını kestirerek bir kampanya başlattı. "Bir Tutam Umut" adı verilen kampanya ile kestirdiği saçlarından peruk yaptıran Taş'ın anlamlı davranışı pek çok kadına da örnek oldu. Bağışlanan saçlar peruk yapılarak hastalara veriliyor. 'Bir Tutam Umut' adı altında kampanya başlatan Taş, kemoterapi gören ve saçları dökülen hastalara gerçek saçlardan yapılan peruk sağlıyor. Kemoterapi sürecinde medikal ve psikolojik desteğin şart olduğunu söyleyen Taş, "Muhasebecilik yapıyorum. Göğüs kanseri olduğumu 2. evredeyken öğrendim. Doktorum bana 'Kendini bırakma, kemoterapide moral çok önemli. Tıpkı işe gider gibi giyinip gel' dedi. Ben de ona görev kıyafet ve makyaj seçiyordum. Aile çok destek verdi özellikle de ablam ve kız kardeşimin çok katkısı oldu. Hastalığı yüksek bir moralle, gülerek yendim. Kemoterapiyi iyi askerlere benzetiyorum. 'Askerleri savaşmaya gönderdim' diyordum. Hastalığı bu şekilde daha kolay yendi" dedi.