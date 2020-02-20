Bu kurs stres attırıyor hem de kazandırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı ilçe genelindeki 37 aile merkezinde 14 farklı branşta verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Kadınların meslek sahibi olmalarına zemin oluşturan kurslar, aynı zamanda yeni hobi edinmek isteyenlerin de vazgeçilmez adresi olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Pirsultan Aile Merkezi'nde açılan ahşap boyama kursuna katılanlar, aldıkları eğitimler neticesinde birbirinden güzel eserler üretiyorlar. Ürettikleri ürünlerin satışını yapan kursiyerler, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar" dedi.