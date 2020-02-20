Çağ’da teknoloji ve bilim yarışacak

Dünyada 50'nin üzerinde ülkede, 20 bin takım ile bin 700'ün üzerinde turnuvası yapılan ve Guiness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en büyük robot yarışması olarak yer alan VEX ROBOTICS'in, Türkiye sezonu 6.turnuvası, ilklere imza atan Çağ Fen ve Teknoloji Lisesi'nin girişimiyle, bölgede ilk kez, Çağ Koleji Kampüsü'nde gerçekleşecek. Çağ Koleji ve Eğitimde İnovasyon Derneği'nin iş birliğiyle, 22 Şubat'ta uluslararası katılıma açık olarak düzenlenecek robotik turnuvası, Türkiye'nin hemen her ilinden toplamda 55 takım ve 400'den fazla öğren cinin katılımıyla gerçekleşecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin VEX IQ robotları ve STEM projeleri, VEX IQ Challenge'da mücadele edecek. Turnuvada öğrenciler, mühendislik becerilerini robottan bağımsız olarak sergileme imkanı bulacaklar. Tüm süreç boyunca tuttukları mühendislik defteri ile amacına uygun bir robot yapmak için denedikleri farklı tasarımları, takımca geliştirdikleri, uyguladıkları ve vazgeçtikleri fikirleri hafta hafta deneyimleme imkanı bulacaklar. Takımlar turnuvada tasarladıkları robotlarla ve robotları için hazırladıkları kodlarla, farklı kategorilerde yarışacaklar. Ayrıca takımlar farklı STEM PROJELERİ üretip, jüri üyelerine sunum yaparak, Türkiye finallerine gitme hakkı kazanacaklar. Büyük organizasyon için son hazırlıklarını yapan Çağ Kolej bölgeye hareketlilik kazandıracak.

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