Kocasına böbreğini verip, işinin başına geçti

KAHRAMANMARAŞ'TA
hasta kocasına böbreğini bağışlayan
52 yaşındaki 6 çocuk
annesi Aysel Aydoğan, 5 yıl
önce kocasından devraldığı
yol kenarındaki tezgahının
başında mevsimlik ürün satarak
ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Aydoğan, "Burada ekmek
paramızı çıkarıp kazanımızı
kaynatmaya çalışıyoruz" dedi.
Kahramanmaraş'ın
Tekir Mahallesi'nde yaşayan
Aysel Aydoğan,
Kahramanmaraş-Kayseri karayolu
üzerinde mevsimine göre
çıkan ürünlerin satışını yapıyor.
Kocası Rüstem Aydoğan'a
hastalık nedeniyle böbreğini
bağışladığını söyleyen
Aydoğan, yol kenarındaki tezgahta
ayva, elma, zeytin, peynir
ve benzeri ürünleri sattığını,
çocuklarının eğitimi için
çalışmak zorunda olduğunu
söyledi.
Yoldan geçen araçlardaki
yolculara çeşitli ürünler
sattığını dile getiren Aydoğan,
"Benim 3 kız, 3 erkek çocuğum
var ve burada yetişen
mevsimine göre ürünleri yol
kenarındaki tezgahımızda satıyorum.
Özellikle kış mevsiminde
zor oluyor ancak çocuklarımız
için çalışıp ekmek
paramızı kazanmak zorundayız.
Eşimin sadece engelli
maaşı ve burada benim kazandıklarımla
ekmek paramızı
çıkarıp kazanımızı kaynatmaya
çalışıyoruz" diye konuştu.