Kocasına böbreğini verip, işinin başına geçti

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hasta kocasına böbreğini bağışlayan52 yaşındaki 6 çocukannesi Aysel Aydoğan, 5 yılönce kocasından devraldığıyol kenarındaki tezgahınınbaşında mevsimlik ürün satarakev ekonomisine katkı sağlıyor.Aydoğan, "Burada ekmekparamızı çıkarıp kazanımızıkaynatmaya çalışıyoruz" dedi.Kahramanmaraş'ınTekir Mahallesi'nde yaşayanAysel Aydoğan,Kahramanmaraş-Kayseri karayoluüzerinde mevsimine göreçıkan ürünlerin satışını yapıyor.Kocası Rüstem Aydoğan'ahastalık nedeniyle böbreğinibağışladığını söyleyenAydoğan, yol kenarındaki tezgahtaayva, elma, zeytin, peynirve benzeri ürünleri sattığını,çocuklarının eğitimi içinçalışmak zorunda olduğunusöyledi.Yoldan geçen araçlardakiyolculara çeşitli ürünlersattığını dile getiren Aydoğan,"Benim 3 kız, 3 erkek çocuğumvar ve burada yetişenmevsimine göre ürünleri yolkenarındaki tezgahımızda satıyorum.Özellikle kış mevsimindezor oluyor ancak çocuklarımıziçin çalışıp ekmekparamızı kazanmak zorundayız.Eşimin sadece engellimaaşı ve burada benim kazandıklarımlaekmek paramızıçıkarıp kazanımızı kaynatmayaçalışıyoruz" diye konuştu.