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Kocasına böbreğini verip, işinin başına geçti

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Kocasına böbreğini verip, işinin başına geçti
KAHRAMANMARAŞ'TA hasta kocasına böbreğini bağışlayan 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Aysel Aydoğan, 5 yıl önce kocasından devraldığı yol kenarındaki tezgahının başında mevsimlik ürün satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aydoğan, "Burada ekmek paramızı çıkarıp kazanımızı kaynatmaya çalışıyoruz" dedi. Kahramanmaraş'ın Tekir Mahallesi'nde yaşayan Aysel Aydoğan, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde mevsimine göre çıkan ürünlerin satışını yapıyor. Kocası Rüstem Aydoğan'a hastalık nedeniyle böbreğini bağışladığını söyleyen Aydoğan, yol kenarındaki tezgahta ayva, elma, zeytin, peynir ve benzeri ürünleri sattığını, çocuklarının eğitimi için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Yoldan geçen araçlardaki yolculara çeşitli ürünler sattığını dile getiren Aydoğan, "Benim 3 kız, 3 erkek çocuğum var ve burada yetişen mevsimine göre ürünleri yol kenarındaki tezgahımızda satıyorum. Özellikle kış mevsiminde zor oluyor ancak çocuklarımız için çalışıp ekmek paramızı kazanmak zorundayız. Eşimin sadece engelli maaşı ve burada benim kazandıklarımla ekmek paramızı çıkarıp kazanımızı kaynatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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Kocasına böbreğini verip, işinin başına geçti
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