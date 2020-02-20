Koronavirüsünü fırsata çevirelim

Seyhan İlçe Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Ali Coşkun, dünyada büyük yankı uyandıran koronavirüsünü fırsata çevirmenin tam zamanı olduğunu kaydetti. Koronavirüsü nedeniyle Çin'de üretilen ürünlerin dünya pazarlarına çıkmasının durma noktasına geldiğini ifade eden Ali Coşkun, "Son dönemlerde etkisi azalsa da Adana'mız tekstilin başkentidir. Tabi ki bunun yanına ayakkabı sektörünü de ekleyebiliriz. 10 kalemden fazla ürünün fizibilite çalışmasını yaptık ve kuracağımız mahalle atölyelerinde bu ürünlerin halkımız tarafından üretilmesini sağlayacak bir sistemi hayata geçirmemiz lazım. Bunun için başta yerel yönetimler ile ticaret ve sanayi odalarımızın desteğine ihtiyaç var" dedi. Adana olarak koronavirüsünü avantaja çevirmek için topyekün seferberlik yapılmasının altını çizen Coşkun, "Seçim sürecinde bir vizyon ortaya koymuştuk. Bu vizyon halkımızın hem yaşam standardını hem de gelir düzeyini yükseltecek projelerden oluşuyordu. Bu projemiz 20'ye yakın yeri tespit edilmiş olan mahalle atölyelerimizdi. Bu atölyelerde halkımız üretim yapacak hem istihdama hem de ekonomimize büyük katkıda bulunacaktı. Bu atölyelerin hayata geçirilmesi için de acil adımlar atılması gerekir" diye konuştu. Çin'in üretim anlamında dünyada söz sahibi olmasının en büyük nedenin işçiliğin ucuz olması olduğunu vurgulayan Coşkun, "Bugün Çin'de ortalama asgari ücret 320 Euro civarlarında. Türkiye'de ise 360 Euro rakamına denk geliyor. Lojistik anlamında da büyük avantajımız var. Buna hammadde konusundaki avantajlarımız da eklenince projeyi hayata geçirmek için hiçbir neden yok. AB'nin ve Türkiye'nin Çin pazarından aldığı yaklaşık 6-7 kalem ürünün Adana'mızda üretebileceğini gösteriyor. Hatta yerel yönetimlerin desteğini de alırsak bu kalemi 10'a kadar çıkabiliriz. Bu konudaki tüm çalışmaları gerek paylaşabilirim. Ülkemize ve Adana'mıza yapacağımız her katkı, siyasi düşünce ya da yönetimler ayırt etmeksizin hepimizi mutlu edecektir" şeklinde konuştu.

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