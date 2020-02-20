Kötü yönetim borca sürükledi

1992 yılında kurulan 934 akademik, 620 idari olmak üzere toplam bin 554 personel ve yaklaşık 30 bin öğrencisi bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) rektör Hasan Kaya tarafından kötü yönetildiği için 94 milyon lira borç batağında olduğu iddia edildi. Birçok fakültede malzemelerinin bulunmamasından dolayı akademik çalışmalarının gerçekleşmediği, araştırma uygulama hastanesinde yüzde elli personel tasarrufu yapıldığı için hastalara hizmet verilmediği ileri sürüldü.Skandallarla çalkalanan MKÜ'de iddialar bunlarla bitmiyor. Doktorların tedavide başarıyı yakalamak için yazdığı 10 ilaçtan 8'inin eczanede bulunamadığı, hastalara "Başınızın çaresine bakın!" diyerek adeta alay edilmesi ise konuşulanlar arasında. 28 yoğun bakım hemşirelerinin sözleşmelerinin yenilenmediği hastane için büyük handikap olarak görülüyor. En büyük skandal ise Sayıştay'ın yaptığı denetimde rektörlüğün özel muayeneden aldığı ücretleri yanlış dağıttı ortaya çıktı. Personele dağıtılan bu paraların Sayıştay tarafından geri istenmesi MKÜ'de adeta infial yarattı. Üniversitede bütün ek inşaatlar dururken, ihalelerin iptal edilmesi ise büyüt tepkilere neden oldu.Rektör Hasan Kaya'nın yanlış tutumu nedeniyle birçok fakülteyi ayakta tuttuğu sağ kesimli hocaların MKÜ'den kaçmaya başladığı öğrenildi. Bu kaçışın ana sebebinin ise Hasan Kaya'nın hocaları beyin göçüne zorladığı iddia edildi. Rektör Kaya'nın MKÜ'yü ODTÜ yapmaya çalıştığı, kentte yardım derneği adı altında dış kaynaklı güç ve bunlarla ilişkili üniversitede görev yapan ODTÜ heveslilerin özellikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın eşi Nazan Savaş ile sosyal demokrat akademisyenlerin gücünü arkasına aldığı ileri sürülüyor.

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