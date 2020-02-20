KSÜ’lü öğrencilerden riskli bina eylemi

Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler, 2001 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılan ve 'Riskli' kabul edilen binalarda eğitim görmek istemediklerini belirterek, eylem yaptı. Eylemin ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bir basın toplantısı düzenleyerek yeni binaların Avşar Kampüsü'ne yapılacağını, bu süre zarfında da okulların başka binalara taşınması için valilik ve belediyeyle görüşme halinde olduklarını söyledi. KSÜ'nün şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacasu Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 2 bloktan oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile 10 odalı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulama Oteli bulunuyor. 1976'da Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu adıyla eğitim vermeye başlayan binalarda yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görürken, 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapıldığı için riskli bina kapsamına alındı. Aradan geçen zaman zarfında okul boşaltılmadı ve öğrenciler bu binalarda eğitim görmeye devam etti. Elazığ Sivrice depremini de hisseden öğrenciler, bugün sabah derse girmeyerek eylem yaptı. Kampüs içerisinde toplanan öğrenciler, "Çürük binalarda eğitim görmek istemiyoruz" dedi. Öğrenciler bir süre sonra eylemi bırakıp derse girdi. Öğrencilerin eylem yapmasının ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bir basın toplantısı düzenledi. Göreve geldiği günden bu yana konuyla ilgili gerekli yatırımların yapılması için mücadele ettiklerini ve bu kapsamda ilgili kurumlarla da yazışma yaptıklarını söyledi.

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