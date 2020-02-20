Melih ABİ: Otobüs şoförleri günah keçisi oldu

Dolmuşçular kendilerini durakların sahibi sanıyor.Hem özel halk otobüsleri, hem de dolmuşçular zam yaptı.İnsanlar zam yapmadığı için belediye otobüslerini tercih etmeye başladı.Ne olduysa da bundan sonra oldu.Belediye otobüs şoförleri ile dolmuşçular ve özel halk otobüsleri karşı karşıya gelmeye başladı.Şimdilerde otobüsler dolu hat çekiyor.Halk otobüsleri ve dolmuşçuların yolcu sayısı azaldı.Tartışmalar bu yüzden.Geçtiğimiz günlerde bir bayan belediye otobüs şoförünün suratına para fırlatan bir dolmuşcu şikayeti aldık.Dün de alakasız bir şekilde yol vermediğini iddia ettiği otobüs şoförüne küfreden bir dolmuşçu çıktı.Kafayı mı yediler ne?Zamlara UKOME karar veriyor.Vatandaşın lehine işler yapılmalı!Nahoş olaylar bunun sebebidir.Dolmuşçular belediye otobüs şoförlerine hakaret edemez...Bir daha olursa plakasını buradan yayınlarım.Haberiniz olsun!Zaten plakalarınız bende var.Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi sakinleri gene eylemde… Bundan üç yıl önce Mezitli Belediyesi buraya bir Kültür Merkezi kurmaya kalkmıştı.Mahalle sakinleri direniş gösterince belediye geri adım atmak zorunda kaldı.Bunu yazdık.Kültür Merkezi daha uygun bir yere yapıldı.Aynı belediye bu kez de parkın içine kafe ve 4 katlı spor merkezi yapmak istiyor.Mahalle sakinleri son iki haftadır parkta bir araya gelerek kısır partisi veriyor."Çoğumuz bu mahallede doğduk büyüdük.Çocuklarımızı burada büyüttük, şimdi bu parkta torunlarımız oyun oynuyor.Bizler yaz günlerinde gelip burada serinliyoruz.Bu ağaçlar 40-50 yıllık ağaçlar. Mersin'in her tarafı kafe. Bari burası yeşil kalsın.Ağacımıza, yeşilimize, parkımıza dokunmayın" diyorlar.Haksız değiller...Ne oldu çevreci başkan...Rant gelince çevrecilikler bitti galiba!

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