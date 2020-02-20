Posta güvercinleri yarışlara hazırlanıyor

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

hobi amaçlıposta güvercini yetiştirenler,yaklaşık 2 binkuşu aynı anda gökyüzünesalıp, nisan ayındayapılacak yarışlariçin "eve dönüş" antrenmanıyaptırıyor. Tarihtehaberleşmek için kullanılanve şehirler arası uçuşlarıyladikkati çeken postagüvercinleri, kuş sevdalılarıiçin de ayrı bir önem taşıyor.Hobi amacıyla bu kuşlarıbesleyenler, çeşitli yarışlarlada güvercinlerini kıyaslamaimkanı buluyor. MerkezOnikişubat ilçesindeki AhirDağı eteklerinde bir arayagelen güvercin meraklıları,yuvalarından çıkardıklarıkuşları evlerine gitmeleriiçin hep birlikte gökyüzünebıraktı. DulkadiroğluGüvercin YetiştiricileriDernek Başkanı EmrullahKurdoğlu, güvercinlerinmaddi değerinin 100 ile1000 lira arasında değiştiğini,uçuş mesafesi fazla olankuşların fiyatlarının ise 35bin ile 50 bin lira arasındaolduğunu belirtti.