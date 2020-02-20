Posta güvercinleri yarışlara hazırlanıyor

KAHRAMANMARAŞ'TA
hobi amaçlı
posta güvercini yetiştirenler,
yaklaşık 2 bin
kuşu aynı anda gökyüzüne
salıp, nisan ayında
yapılacak yarışlar
için "eve dönüş" antrenmanı
yaptırıyor. Tarihte
haberleşmek için kullanılan
ve şehirler arası uçuşlarıyla
dikkati çeken posta
güvercinleri, kuş sevdalıları
için de ayrı bir önem taşıyor.
Hobi amacıyla bu kuşları
besleyenler, çeşitli yarışlarla
da güvercinlerini kıyaslama
imkanı buluyor. Merkez
Onikişubat ilçesindeki Ahir
Dağı eteklerinde bir araya
gelen güvercin meraklıları,
yuvalarından çıkardıkları
kuşları evlerine gitmeleri
için hep birlikte gökyüzüne
bıraktı. Dulkadiroğlu
Güvercin Yetiştiricileri
Dernek Başkanı Emrullah
Kurdoğlu, güvercinlerin
maddi değerinin 100 ile
1000 lira arasında değiştiğini,
uçuş mesafesi fazla olan
kuşların fiyatlarının ise 35
bin ile 50 bin lira arasında
olduğunu belirtti.
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ