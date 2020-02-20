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Posta güvercinleri yarışlara hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Posta güvercinleri yarışlara hazırlanıyor
KAHRAMANMARAŞ'TA hobi amaçlı posta güvercini yetiştirenler, yaklaşık 2 bin kuşu aynı anda gökyüzüne salıp, nisan ayında yapılacak yarışlar için "eve dönüş" antrenmanı yaptırıyor. Tarihte haberleşmek için kullanılan ve şehirler arası uçuşlarıyla dikkati çeken posta güvercinleri, kuş sevdalıları için de ayrı bir önem taşıyor. Hobi amacıyla bu kuşları besleyenler, çeşitli yarışlarla da güvercinlerini kıyaslama imkanı buluyor. Merkez Onikişubat ilçesindeki Ahir Dağı eteklerinde bir araya gelen güvercin meraklıları, yuvalarından çıkardıkları kuşları evlerine gitmeleri için hep birlikte gökyüzüne bıraktı. Dulkadiroğlu Güvercin Yetiştiricileri Dernek Başkanı Emrullah Kurdoğlu, güvercinlerin maddi değerinin 100 ile 1000 lira arasında değiştiğini, uçuş mesafesi fazla olan kuşların fiyatlarının ise 35 bin ile 50 bin lira arasında olduğunu belirtti.
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Posta güvercinleri yarışlara hazırlanıyor
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