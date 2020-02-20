Şampiyonlardan başkana teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TEerkek futbol takımı sporcuları, 2019-2020sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonluğunardından'nu makamında ziyaretederek, kendilerine verdikleri büyük desteklerdendolayı teşekkür etti.Futbol altyapı takımlarında başarının olmazsa olmazlarının takım oyunu ve takım uyumu olduğunu ifade eden, U14 futbol takımının ziyareti esnasında yaptığı değerlendirmede,dedi.