Şampiyonlardan başkana teşekkür

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14
erkek futbol takımı sporcuları, 2019-2020
sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonluğun
ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
'nu makamında ziyaret
ederek, kendilerine verdikleri büyük desteklerden
dolayı teşekkür etti.
TAKIM OYUNU VE UYUM ÖNEMLI
Futbol altyapı takımlarında başarının olmazsa olmazlarının takım oyunu ve takım uyumu olduğunu ifade eden Başkan Fadıloğlu
, U14 futbol takımının ziyareti esnasında yaptığı değerlendirmede, "Futbol branşında özellikle altyapılarda başarıya giden yolda olmazsa olmazların arasında takım oyunu yer alıyor. Takım oyununun ortaya çıkması için de takım içinde uyum çok önemli"
dedi.