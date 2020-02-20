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Şampiyonlardan başkana teşekkür

U14 Erkek Futbol Takımı, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Şampiyonlardan başkana teşekkür
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 erkek futbol takımı sporcuları, 2019-2020 sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonluğun ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek, kendilerine verdikleri büyük desteklerden dolayı teşekkür etti.

TAKIM OYUNU VE UYUM ÖNEMLI
Futbol altyapı takımlarında başarının olmazsa olmazlarının takım oyunu ve takım uyumu olduğunu ifade eden Başkan Fadıloğlu, U14 futbol takımının ziyareti esnasında yaptığı değerlendirmede, "Futbol branşında özellikle altyapılarda başarıya giden yolda olmazsa olmazların arasında takım oyunu yer alıyor. Takım oyununun ortaya çıkması için de takım içinde uyum çok önemli" dedi.
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Şampiyonlardan başkana teşekkür
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