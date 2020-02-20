Sosyal donatıları yerinde inceledi

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Valiliğince yaptırılarak öğrencilerin hizmetine sunulan Sarıçam Beyceli Anadolu Lisesi basketbol sahası ile Hacı Özcan Sinağ Ortaokulu konferans salonunu yerinde inceledi. Vali Yardımcısı Murat Süzen'in de katıldığı inceleme ziyaretinde Vali Demirtaş, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca toplam 16 okulda yaptırılan spor sahası ile 17 okulda yaptırılan konferans salonunun tüm öğrencilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Hayat boyu eğitimi benimseyen; pozitif bilimlerin yanı sıra sporda, kültürde ve sanatta söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirebilme gayretiyle tüm imkânları gelecek nesiller için seferber ettiklerini dile getiren Vali Demirtaş, "Tüm bu gayretlerimiz, Türkiye'mizin dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini almasına ve sağlam bir toplum yapısına sahip olmasına vesile olacaktır" dedi.