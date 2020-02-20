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Sumudica: 30 puan çok önemli

Sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 yenen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Sumudica: 30 puan çok önemli
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüpte toplantı yaptı. 1 saat 10 dakika süren antrenmanda, Rizespor karşısında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

YENİLER ÇABUK ADAPTE OLDU
Teknik direktör Marius Sumudica, takımın her geçen gün gelişim gösteren bir yapısı olduğunu söyledi. "Yeni transferler takıma hızlı adapte oldu" diyen Sumudica, "Bu da performanslarına yansıdı. Bireysel yetenek elbetteki önemli ama daha da önemlisi bunu takım oyununa yansıtabilmek. Şu an takımda güzel bir ahenk var. Ümit ediyorum üzerine koyarak gideceğiz" dedi.
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Sumudica: 30 puan çok önemli
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