Sumudica: 30 puan çok önemli

BUGÜN NELER OLDU

aziantep Futbol Kulübü,'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmandaile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.1 saat 10 dakika süren antrenmanda,karşısında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.Teknik direktör Marius Sumudica, takımın her geçen gün gelişim gösteren bir yapısı olduğunu söyledi.diyen Sumudica,dedi.