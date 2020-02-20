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Turizm bölgesel kalkınma için önemli

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Turizm bölgesel kalkınma için önemli
HATAY Valisi Rahmi Doğan, Turizmi çeşitlendirmenin bölgesel kalkınma için büyük önem teşkil ettiğini söyledi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Başkanı Faruk Ekinci, İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, Arsuz, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde gerçekleştirilmek istenen "Dalış Turizmi ve Balıkçılık Projesi" kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Vali Doğan, "Turizmi çeşitlendirmek bölgesel kalkınma için de önem teşkil etmektedir. Türkiye'nin doğal kaynakları bakımından zenginliği ve bu zenginliklerin turizm amaçlı kullanımından elde edilebilecek kazanımlar dikkate alındığında dalış ve balıkçılık turizmi Hatay ilinin turizm çeşitliliğine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
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