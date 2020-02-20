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Yolun sonu süper olacak

Yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçına yeni teknik direktörü ile çıkacak olan iddialı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Yolun sonu süper olacak
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak önceliğinin takımda disiplini sağlamak olduğunu söyledi. Altıparmak, "Bazen futbolda inişler, çıkışlar olur ama sonuna bakmak lazım. Biz artık geldik, 12 maçın sonuna bakacağız. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız" dedi. Takım, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TAKIMIN HAVASI ÇOK İYİ
Teknik direktör Altıparmak, Hatayspor'un ligde büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi. Bu şansı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Altıparmak, "Yolun sonu Süper Lig olacak" dedi. Takım kaptanı Mesut Çaytemel'in kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağını aktaran Altıparmak, sakatlığı bulunan Hamza Gür'ün durumunun netleşmediğini kaydetti. Oyunculardan Kubilay Sönmez de takımın havasının çok iyi olduğunu, tekrar çıkışa geçip puan farkını açmak istediklerini dile getirdi.
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