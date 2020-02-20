Yolun sonu süper olacak

BUGÜN NELER OLDU

atayspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak önceliğinin takımda disiplini sağlamak olduğunu söyledi. Altıparmak,dedi. Takım, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör'un ligde büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi. Bu şansı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Altıparmak,dedi. Takım kaptanı'in kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağını aktaran, sakatlığı bulunanr'ün durumunun netleşmediğini kaydetti. Oyunculardande takımın havasının çok iyi olduğunu, tekrar çıkışa geçip puan farkını açmak istediklerini dile getirdi.