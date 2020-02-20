Yolun sonu süper olacak

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atayspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak önceliğinin takımda disiplini sağlamak olduğunu söyledi. Altıparmak, "Bazen futbolda inişler, çıkışlar olur ama sonuna bakmak lazım. Biz artık geldik, 12 maçın sonuna bakacağız. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız"
dedi. Takım, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
TAKIMIN HAVASI ÇOK İYİ
Teknik direktör Altıparmak
, Hatayspor
'un ligde büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi. Bu şansı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Altıparmak, "Yolun sonu Süper Lig olacak"
dedi. Takım kaptanı Mesut Çaytemel
'in kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağını aktaran Altıparmak
, sakatlığı bulunan Hamza Gü
r'ün durumunun netleşmediğini kaydetti. Oyunculardan Kubilay Sönmez
de takımın havasının çok iyi olduğunu, tekrar çıkışa geçip puan farkını açmak istediklerini dile getirdi.