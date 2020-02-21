Akdeniz’e bypass yapıyoruz

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak Akdeniz'e bypass yaptıklarını belirterek, "Akdeniz, şehrin kalbi ama maalesef bu kalp biraz yorulmuş, arter damarları tıkalı. Ben eczacıyım, bu sorun, stent ile kurtarılacak bir durumda da değil. Biz de şu anda bypass yapıyoruz. Arter damarları açmak ve kalbi sağlam ve güçlü duruma getirmek için çalışıyoruz" dedi.Başkan Gültak, "Akdeniz'de, barışı ve kardeşliği çok önemsiyorum. Dili, dini, etnik kökeni veya mezhebi asla fark etmeksizin, Akdeniz ve Mersin'de yaşayan bütün kardeşlerimizin başkanıyım. Herkesi kucaklıyoruz. Halkımızdan aldığımız destekle, inşallah ilçemizin bu geri kalmışlığını birlikte çözeceğiz. Çünkü Akdeniz gerçekten bugün hak ettiği, layık olduğu yerde değil. Bunu sağlamak için çok çalışacağız" diye konuştu. Liman, Serbest Bölge, Hal Kompleksi ve daha birçok ticaret merkezinin yanı sıra, birçok resmi kurumun Akdeniz sınırları içerisinde olduğunu belirten Başkan Gültak, "Resmi nüfusu 270 bin olmasına rağmen, gündüz nüfusu 700 ila 900 bin arasında değişen bir ilçede belediye başkanlığı yapıyorum. Buna rağmen Akdeniz, diğer ilçelere ve kent ortalamasına göre 20 yıl geriden gelen bir ilçe. Artık bu işler değişecek ve Akdeniz her açıdan kalkınacak" dedi. Akdeniz için hayata geçirilecek birçok projelerinin olduğunu belirten Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Kazanlı ve Karaduvar sahillerini cazibe alanlarına dönüştürüp turizme açmak, insanların buraya gelmesini, gezmesini sağlayacak projemizi başlatacağız. Merkezde Çamlıbel ile ilgili bir projemiz var, buradaki esnaflarımızla bu konuda iletişim halindeyiz" dedi. Akdeniz'de kentsel dönüşümün startını verdiklerini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, TOKİ'nin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etabına Çay Mahallesi'ndeki Ataş yerleşkesinde başlayacağını söyledi. Gültak, "Kentsel dönüşüm kapsamında Ataş yerleşkesinde TOKİ'ye ait 135 dönüm arazi üzerine 6'şar katlı 416 konut, 1 ticaret merkezi, 36 dükkan ile 1 cami inşaatı yapılacak" dedi.

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