Anavarza antik kenti Adana’nın değeri oldu

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Valisi Mahmut Demirtaş, Kozan Anavarza Antik Kenti'nde yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Mahmut Demirtaş'ın inceleme gezisine Vali Yardımcısı Murat Süzen ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu da katıldı. Yapılan çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş; birçok doğal, kültürel ve tarihi güzelliğe sahip olan Adana'nın bu değerlerini gelecek nesillere bırakma sorumluluğuyla kentte birçok çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi ve bu çalışmalarla Adana'nın turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacaklarını ifade etti. Vali Demirtaş'ın inceleme ziyareti; Romalıların 3. yüzyılda Perslere karşı kazandığı zaferin anısına inşa ettirdiği "Zafer Takı" olarak adlandırılan kapıda Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca tamamlanan restorasyon çalışmalarını incelemesiyle sürdü.