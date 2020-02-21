Arazi anlaşmazlığı vahşeti ortaya çıkardı

aile arasındaki arazi anlaşmazlığında, 20 yıldır kayıp olan Gündüz Karadeniz'in annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine tarlada yaptığı kazıda insan kemikleri bulan jandarma, Gaziantep ve Adana'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İddiaya göre, Gaziantep'te Karademir ailesinin gelini olan E.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Z.K. ve çocuklarının 20 yıl önce cinayet işlediğini iddia ederek jandarmaya başvurdu. E.K. yaptığı ihbarda kocası Gündüz Karadeniz'in, Araban'ın Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki evlerinde kayınvalidesi ve diğer kardeşleri ile yaşadığı tartışmada öldürüldüğünü ve köyde evlerinin yakınındaki bir araziye gömüldüğünü ileri sürdü. O dönemde 23 yaşında olan ve eşinden ayrılmış olan Gündüz Karadeniz'i soranlara ise kayıp olduğunun söylendiğini iddia eden E.K., Gündüz Karadeniz'in yine annesi ve kardeşleri tarafından evlerinin yakınlarındaki bir araziye gömüldüğünü söyledi. E.K.'nın ifadeleri üzerine harekete harekete geçen jandarma ekipleri tarafından Araban Cumhuriyet Savcılığının izni ile gelin Karademir ailesinin evinin 2 kilometre uzağındaki Çöplü mevkiindeki arazide kazı çalışması yapıldı. Karademir ailesine ait olan arazide gece yapılan kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu.

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