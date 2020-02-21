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Evinin yolunu icrayla açtırdı

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Evinin yolunu icrayla açtırdı
KAHRAMANMARAŞ'TA 20 yıl önce satın aldığı evine yol problemi nedeniyle ulaşamayan vatandaş, 8 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki Selim Tümer, çocukları için 20 yıl önce bir ev satın aldı. Satın aldığı evin yolu olmadığı için yetkili mercilere müracaat eden ancak sonuç alamadığını öne süren Selim Tümer ile komşuları arasında, o yıllarda gerginlik çıktı. Yaşadıkları sıkıntıyı komşularıyla çözemeyen Selim Tümer, durumu yargıya taşıdı. 8 yıl sonunda tamamlanan yargı sürecinin ardından yolun açılma kararı icra yoluyla uygulandı. İş makinesinin çalıştığı sırada çevrede bulunan ve daha önce aralarında gerginlik olduğu iddia edilen komşular yine karşı karşıya geldi. Sinirlerin gerildiği çalışmada, olay yerinde hazır bulunan jandarma ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Selim Tümer ve ailesi yolun açılmasıyla birlikte 20 yıl önce satın aldıkları evin yeniden inşasına başlayacaklarını söylediler.
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Evinin yolunu icrayla açtırdı
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