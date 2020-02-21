Genç kızlarımızın hayalini gerçekleştiriyoruz

geldikleri ilk günden bu yana sosyal yardımlaşmada öncü ve örnek bir ilçe olduklarını belirten Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 'Sosyal Market' aracılığıyla şimdi de evlenecek gençlere ücretsiz gelinlik temin ettiklerini ifade etti. Her bedene göre gelinlik modellerinin hazırlandığı Sosyal Market'e, gelin adayı başvurusu yapanların bu gelinliklerin içinden beğendiklerini alabileceklerini ifade eden Başkan Bilal Uludağ, "Günümüz modasına uygun modellerden hazırladığımız gelinliklerimizi ihtiyaç sahibi genç kızlarımızın beğenisine sunuyoruz. Her bedene uygun gelinlikleri temin ediyor, düğün sonrası ise kuru temizleme hizmetinden sonra geri alıyoruz. Bu vesile ile evlenecek gençlerimizin bütçesine önemli katkı sunmuş oluyoruz" dedi. Sarıçam Belediyesi'nin, sosyal projelerinin arasında önemli bir yere sahip olan 'Sosyal Market' aracılığıyla şimdiye kadar 4 bine yakın aileye hizmet verildiğini belirten Başkan Bilal Uludağ, "Göreve başladığımız andan bugüne kadar Sarıçam ilçesinde sosyal yardımlaşmada öncü ve örnek bir ilçe belediyesi olduk. Belediye olarak tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere belirli aralıklarla planlanan şekilde yardımlarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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