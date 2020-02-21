Hem zam yapmadı hem eksik ödüyor

Seçildiği günden bugüne kadar "Belediyede bankamatikçiler var" diyerek 2 bin 500'den fazla işçinin işine son veren ve her platformda belediyenin borç batağında olduğunu anlatarak gündemden düşmeyen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın bildordlara verdiği ilanlardaki reklamların doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. CHP'li Karaların kentin dört köşesine "Güzellikler önce Adana'da! 15 Şubat itibariyle belediyemizde asgari ücret 2700" şeklinde astırdığı afişlerle şov yaptığı ancak işçilere zam yapmadığı hatta bekar işçilere eksik ödeme yaptığı iddia edildi. Tüm ülke genelinde belediyelerde en düşük işçi ücreti 'Aile geçim indirimi' dahil 2 bin 410 olarak belirlenirken, buna 332 lirada yemek ücreti eklenince ödenmesi gereken net maaş 2 bin 732 lira. Ancak Zeydan Karalar, işçilere zam yaptığını iddia ederek kenti afişlerle donatması tepkilere neden oldu. Evli olanlara 2 bin 700 liranın yanı sıra çocuk ve eğitim yardımı yapıldığı öğrenildi. Zeydan Karalar'ın işçiye zorunlu ödenmesi gereken yemek ücretini de maaşa dahil etmesinin Adanalıları aldatmak olduğunu vurgulayan meclis üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, "Zeydan Karalar sanki bir yenilik yapmış gibi üstelik bunu şova dönüştürüp billboard israfları ile ilan ederek yansıtmak kamuoyunu aldatmaktır" dedi.Başkan Zeydan Karalar'ın halkı aldatmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Gülaçtı, "Binlerce işçi, emekçi kardeşlerimizin işine son vererek haklarını gasp eden, maaşlarından eden sayın Karalar'ın zaten mevcut olan bir durumu kullanarak işçilerin maaşları üzerinden popülizm yapması kabul edilemez" diye konuştu.

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ