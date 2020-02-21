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dana Demirspor, yarın kendi evinde Altınordu ile oynayacağı maç öncesi istim üzerinde. Mavi-lacivertli ekibin teknik patronu Uğur Tütüneker, hedeflerinin sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu belirtirken camiaya da önemli mesajlar verdi.
KÖTÜ MAÇLARIMIZ DA OLACAK
Bursaspor deplasmanında aldıkları 2-1 mağlubiyeti geride bıraktıklarını ve Altınordu karşısında verecekleri mücadeleye odaklandıklarını dile getiren Tütüneker, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ligin bitmesine daha 12 hafta var.
Biz ligin içindeyiz ve iddiamız sürüyor.
Kimse oyuna gelmesin, kendi kendimizi
yemeyelim. İkinci yarıda oynadığımız 4
maçta iyi bir performans sergiledik. Ancak Bursaspor karşılaşmasında iyi değildik."
TEK SIKINTI SEYİRCİSİZ OYNAMAK
"Her zaman iyi gitmez, kötü maçlarımız da olacaktır.
Şimdi önümüzde önce Altınordu ardından
da Menemenspor müsabakaları var. İkisini de alıp,
yeni bir seri yakalamak istiyoruz. Adana Demirspor kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takım.
Altınordu karşısında tek sıkıntımız
maçın seyircisiz oynanacak olması.
Ne yazık ki taraftarımızın desteği arkamızda
olmayacak."
TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ
"Bu nedenle, tüm gücümüzü sahaya yansıtmalı, daha istekli ve arzulu olmalıyız. Ben futbolcularıma güveniyorum.
Sezon sonunda taraftarımızın yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. İnşallah Adana Demirspor, Süper Lig hasretine son verecek."