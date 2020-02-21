Kendi kendimizi yemeyelim

dana Demirspor, yarın kendi evinde Altınordu ile oynayacağı maç öncesi istim üzerinde. Mavi-lacivertli ekibin teknik patronu Uğur Tütüneker, hedeflerinin sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu belirtirken camiaya da önemli mesajlar verdi."Ligin bitmesine daha 12 hafta var.Biz ligin içindeyiz ve iddiamız sürüyor.Kimse oyuna gelmesin, kendi kendimiziyemeyelim. İkinci yarıda oynadığımız 4maçta iyi bir performans sergiledikŞimdi önümüzde önce Altınordu ardındanda Menemenspor müsabakaları var. İkisini de alıp,yeni bir seri yakalamak istiyoruz.Altınordu karşısında tek sıkıntımızmaçın seyircisiz oynanacak olması.Ne yazık ki taraftarımızın desteği arkamızdaolmayacak.""Bu nedenle, tüm gücümüzü sahaya yansıtmalı, daha istekli ve arzulu olmalıyız.Sezon sonunda taraftarımızın yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. İnşallah Adana Demirspor, Süper Lig hasretine son verecek."

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