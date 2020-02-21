Melih ABİ: Kavşaklara park eden sürücülerle ilgili yoğun tepki var

Kavşaklara park eden araç sürücülerine taktım.Bu konuda herkes dertli.Bir dokunduk bin ah işittik yani.Kavşaklara park eden araçlar trafiği ciddi şekilde aksatıyor.İnsanlar kırmızı ışıkta bekliyor.Yeşil yandığında geçecek.Işığın altına park eden araçlar yüzünden yol üç şeritten iki şeride veya tek şeride düşüyor.Sorsan iki dakikalık işi varmış.Saniyelik olsa ne yazar!Az ileride dursana beyinsiz!Biraz ayak kasların da çalışsın senin!Senin yüzünden insanlar geçemiyor işte.Yazıma gelen yorumlardan bazıları:Sedef Özşen: Mal bu başka söz söylenmez.Akın Anlar: Bu kavşaklara ve dönüşlere park etme hastalığı sadece Adana da var. Hatta D-400 Adliye arkası, Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde kaldırıma ne cesaretle park ediyorlar, anlaşılır gibi değil. 50-100 milyarlık arabaya binenler ortalama 10 lira otopark ücreti vermezlerse olacağı bu olur.Ahmet Şahin İzgü: 22 milyon araç, 2 milyon gerçek şoför, bu kadar.Selahattin Ay: Kavşaklara parkın kıralı Turgut Özal'daki Aksagaz Kavsağında. Ekipler niye çekmiyor?şikayetleri bitmiyor.Her yer oyuk oyuk oldu.Bülent Can, "Ferit Celal Güven Caddesi yani Erkek Lisesi, İsmet İnönü Endüstri Meslek ve Motor Meslek Liselerinin olduğu yolu ben yazmaktan usandım.Belediyeler kazmaktan usanmadı.Sürekli bu cadde kazılıyor, kapatılıyor ve sonrasında göçüyor.Çevreye saçtığı taş toprak mucur ve toz hem araçlara hem de yayalara olumsuz etki ediyor.Yolları çavuşla değil, mühendisle yapın" diyor.Sahi bu yapılan yolları mühendisler kontrol ediyorlar mı?Yoksa masalarında oturup onay mı veriyorlar?

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ