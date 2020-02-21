Minik öğrencilerden Rektör Kibar’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 1. sınıf öğrencilerini kabul etti. ÇÜ Senato Salonunda gerçekleşen ziyarete okul kurucuları Hatice Tekin, Şükran Toykuyu, sınıf öğretmeni Gürcan Şingirik ile öğrencileri katıldı. Çocukları karşılayan Rektör Prof. Dr. Kibar öğrencilerin merak ettiği birçok soruya cevap verdi. Senato Salonunda bulunan satranç masasını gören öğrenciler Rektör Prof. Dr. Kibar ile satranç oynamak istedi. Kurucu Hatice Tekin Prof. Dr. Kibar'a okulları hakkında bilgi verdi. Tekin, yaratıcı fikirlere her zaman açık olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Kibar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.