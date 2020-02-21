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Minik öğrencilerden Rektör Kibar’a ziyaret

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Minik öğrencilerden Rektör Kibar’a ziyaret
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 1. sınıf öğrencilerini kabul etti. ÇÜ Senato Salonunda gerçekleşen ziyarete okul kurucuları Hatice Tekin, Şükran Toykuyu, sınıf öğretmeni Gürcan Şingirik ile öğrencileri katıldı. Çocukları karşılayan Rektör Prof. Dr. Kibar öğrencilerin merak ettiği birçok soruya cevap verdi. Senato Salonunda bulunan satranç masasını gören öğrenciler Rektör Prof. Dr. Kibar ile satranç oynamak istedi. Kurucu Hatice Tekin Prof. Dr. Kibar'a okulları hakkında bilgi verdi. Tekin, yaratıcı fikirlere her zaman açık olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Kibar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.
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Minik öğrencilerden Rektör Kibar’a ziyaret
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