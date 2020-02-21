Nurhak’ta 2020 sigarayla mücadele yılı ilan edildi

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

Nurhak Kaymakamlığınca, tiryakileri bağımlılıktan kurtarmak ve gençleri de sigaradan uzaklaştırmak için 2020'yi sigarayla mücadele yılı ilan etti. Sigarayla mücadele kapsamında kaymakamlık bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Komisyonunca alınan karar doğrultusunda Kaymakam Cihat Koç, Belediye Başkanı İlhami Bozan ve komisyon üyeleri, kahvehane ve iş yerlerini ziyaret edilerek vatandaşlara kampanya hakkında bilgiler veriyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere destek sağlanırken bir taraftan da kamu kurumları ve okullarda sigaranın zararlarını anlatan konferanslar düzenleniyor. Kaymakam Cihat Koç, yaptığı açıklamada, sigarayla mücadele kapsamında hazırladıkları programı hızlı bir şekilde uygulamaya sunduklarını belirtti. Topyekun mücadele sürdürdüklerini belirten Koç, "Vatandaşlarımız sigaranın zararlarının farkında ama biz onlara bu bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olduğunu ve bunun yöntemlerini anlatıyoruz." dedi.Sigaranın bırakılmasıyla ilgili kurumlarda çeşitli görevlendirmeler de yaptıklarını ifade eden Koç, "Devlet hastanemizde sigara bıraktırma birimi oluşturduk, bir sorumlu hekimimizi de sigara bırakma konusunda halkımıza yardımcı olması için görevlendirdik" dedi.