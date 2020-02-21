Şehit Halit Yaşar Mine Adana şampiyonu

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar arası Küçük Kızlar ve Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda yapılan birincilik müsabakalarına çok sayıda sporcu katıldı. Çekişmeli geçen maçların ardından tüm rakiplerini yenen Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu birinci, AGİAD Ortaokulu ikinci, Mehmet Adil İkiz Ortaokulu üçüncü, Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu ise dördüncü oldu
. Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu müdürü Emine Özkan'ın büyük destekleriyle başarıya ulaşan potanın minik perileri alkışı hak etti.