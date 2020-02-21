Şehit Halit Yaşar Mine Adana şampiyonu

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar arası Küçük Kızlar ve Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda yapılan birincilik müsabakalarına çok sayıda sporcu katıldı.. Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu müdürü Emine Özkan'ın büyük destekleriyle başarıya ulaşan potanın minik perileri alkışı hak etti.