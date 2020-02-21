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Sokak kedilerinin yeni yuvası oldu

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Sokak kedilerinin yeni yuvası oldu
TÜRKİYE Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 18. Bölge Müdürlüğü kampüsünde, olumsuz hava koşulları nedeniyle barınma ve yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak kedileri için "kedi evleri" yapıldı. Elektriğin, kaynağından iletimini sağlayan Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki TEİAŞ Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde, soğuk kış günlerinde zorluk yaşayan sokak kedileri için çalışma başlatıldı. Civarda yaşayan kedilerin hem barınma hem de yiyecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla üç "kedi evi" yapıldı. Çevredeki kediler, buraya gelip hem şirketin yemekhanesinden arta kalan yiyecekleri hem de kendileri için temin edilen mamaları yiyor. Ayrıca barınaklarda soğuktan korunma imkanı da bulan kedilerin sayısı her geçen gün artıyor. TEİAŞ 18. Bölge Müdürü Yılmaz Eğerci, kampüslerinde 30'a yakın kedi yaşadığını söyledi. Eğerci, "Burada barınan kedilerimizin kış aylarında üşüdüklerini fark ettik ve burada 'kedi evi' projesi geliştirdik. Burada beslenmelerini de sağlıyoruz. Belirli bir yerleri olduğunda beslenmeleri daha rahat ve düzenli oluyor. Yemekhaneden artan malzemeleri onlara vererek değerlendirmiş oluyoruz" dedi.
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Sokak kedilerinin yeni yuvası oldu
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