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Sousa’nın gözü yüksekte!

FK’nın Portekizli yıldızı, “Attığım ve atacağım goller bana öz güven verecek. Üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Her maçta hedefimiz 3 puan” dedi

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Sousa’nın gözü yüksekte!
Sousa, geride kalan hafta 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında takım olarak iyi bir mücadele verdiklerini vurguladı. Alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sousa, "Bu 3 puan bizi yukarılara taşıyacaktır. Takım olarak verdiğimiz güzel mücadelemizin karşılığını aldık" ifadelerini kullandı. Rize maçında ağları sarsan Portekizli yıldız, "Karşılaşmadan önce önce oğlumla, 'Gol atarsam seni arayacağım' diye anlaşmıştım. Golün ardından da yaptığım hareket oğluma mesaj anlamı taşıyordu. Benim gol atmamdan çok takımımızın galip gelmesi önemli. Ancak attığım veya atacağım goller bana özgüven verecek. Mutlu oldum. Umarım devamını getirebilirim" diye konuştu. Üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten tecrübeli orta saha oyuncusu, "Gaziantep FK takımı her maça 3 puan hedefiyle çıkıyor. Önümüzdeki Göztepe maçı da bunlardan birisi" diye konuştu.
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Sousa’nın gözü yüksekte!
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