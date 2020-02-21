Sousa’nın gözü yüksekte!

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ

ousa, geride kalan hafta 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında takım olarak iyi bir mücadele verdiklerini vurguladı. Alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sousa,ifadelerini kullandı. Rize maçında ağları sarsan Portekizli yıldız, "Karşılaşmadan önce önce oğlumla,diye anlaşmıştım. Golün ardından da yaptığım hareket oğluma mesaj anlamı taşıyordu. Benim gol atmamdan çok takımımızın galip gelmesi önemli. Ancak attığım veya atacağım goller bana özgüven verecek. Mutlu oldum. Umarım devamını getirebilirim" diye konuştu. Üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten tecrübeli orta saha oyuncusu,diye konuştu.