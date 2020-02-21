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Üniversiteliler, kızaklarla hayvanlar için yiyecek taşıdı

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Üniversiteliler, kızaklarla hayvanlar için yiyecek taşıdı
OSMANİYE'DE bir grup üniversiteli genç, doğadaki hayvanlar için kızakla yiyecek taşıdı. Avcıların hayvanların yerlerini tespit etmemesi için önlem amaçlı yiyecekleri kızakla çektiklerini belirten grup, yiyecekleri doğaya bıraktı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup genç, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsil-ciliği üyeleriyle birlikte Amanos Dağları eteklerinde, kışı mevsiminde zor şartlarında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları için harekete geçti. Arazi araçlarıyla bölgeye giden 10 kişilik grup, özel kar ekipmanlarını giyerek ormanlık alanın derinliklerine, yabani hayvanların ayak izlerinin görüldüğü su kenarına kadar yaklaşık 5 kilometre kadar yol kat etti. Ayak izlerinin yoğunlaştığı tespit edilen bölgeye kızaklarla çekilerek götürülen 100 kilo yiyecek, doğaya bırakıldı.
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Üniversiteliler, kızaklarla hayvanlar için yiyecek taşıdı
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