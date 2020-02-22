Adanaspor, Ege’de 3 puan arayacak

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda'la karşılaşacak'da hedef 3 puan almak. Teknik direktör, geçen hafta'la karşılaştıkları maçta bir puan aldıklarını anımsattı. Her maça galibiyet için çıktıklarını ancak yenemedikleri takıma da yenilmemek istediklerini belirten Arın,diye konuştu.'nda yarın saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakemyönetecek.