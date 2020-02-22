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, Ege’de 3 puan arayacak

teknik direktörü Eyüp Arın, “Bulunduğumuz konum itibarıyla puan ve puanlara ihtiyacımız var” dedi

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Adanaspor, Ege’de 3 puan arayacak
TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Altay'la karşılaşacak Adanaspor'da hedef 3 puan almak. Teknik direktör Eyüp Arın, geçen hafta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la karşılaştıkları maçta bir puan aldıklarını anımsattı. Her maça galibiyet için çıktıklarını ancak yenemedikleri takıma da yenilmemek istediklerini belirten Arın, "Bu hafta deplasmanda Altay ile karşılaşacağız. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz. Bulunduğumuz konum itibarıyla puan ve puanlara ihtiyacımız var. Ligde geride kalan 12 haftada alabildiğimiz kadar puan alıp Adanaspor'u hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.
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Adanaspor, Ege’de 3 puan arayacak
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