Akyüz: Süper Lig’e odaklandık

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un golcü oyuncusu, seri galibiyetler alarak şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi. Devre arasındaekibi'danr'a transfer olan ve son 3 maçta 2 gol atan, Süper Lig hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son oynadıklarımaçını kaybettikleri için üzgün olduklarını, diğer karşılaşmalara odaklandıklarını anlatan deneyimli forvet,diye konuştu. Akyüz, seri yakalamak istediklerini vurgulayarak,dedi.