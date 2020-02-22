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Akyüz: Süper Lig’e odaklandık

Bugün saat 19.00’da sahasında Altınordu’yu konuk edecek olan hazırlıklarını tamamladı. Takımın yeni transferi Mehmet Akyüz, iddialı konuştu

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Akyüz: Süper Lig’e odaklandık
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mehmet Akyüz, seri galibiyetler alarak şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi. Devre arasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'dan Adana Demirspor'a transfer olan ve son 3 maçta 2 gol atan Mehmet Akyüz, Süper Lig hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son oynadıkları Bursaspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını, diğer karşılaşmalara odaklandıklarını anlatan deneyimli forvet, "Önümüzde 12 maç var, hepsi finalden de öte. Kayıp yaşamak istemiyoruz. İnşallah mayısta buraya kupayla döneceğiz. Ben şampiyonluk için geldim. İnşallah burada şampiyon olup Adana Demirspor taraftarına armağan edeceğiz" diye konuştu. Akyüz, seri yakalamak istediklerini vurgulayarak, "Bizim öyle bir seri yapmamız lazım ki 12'de 12 olsun. Ama maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde Altınordu maçı var. Bu maçı kazanıp tekrar bir seriye başlamak istiyoruz" dedi.
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Akyüz: Süper Lig’e odaklandık
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