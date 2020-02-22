GÜNSEL’in tanıtımı yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Ar-Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan, 2016'de prototip üretimi tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli ve elektrikli otomobili "GÜNSEL"in ilk modeli "B9" ile ikinci modeli SUV tipi "J9"un tanıtımı yapıldı. Girne'de bir otelde düzenlenen programa, Başbakan Tatar'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel ve ailesi ile çok sayıda davetli katıldı. Tanıtım programı, "GÜNSEL"in tanıtım videosu ve İrfan Günsel'in aracın teknik özelliklerini anlattığı sunumla başladı. Günsel, "Babamız Dr. Suat Günsel'in kurduğu hayali; tasarımdan hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdük" dedi. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Günsel, yerli otomobilin ülke için büyük bir dönüm noktası olacağını belirterek, söz konusu markanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi. GÜNSEL"in KKTC'nin her bir bireyinin gurur duyması gereken bir proje olduğuna belirten İrfan Günsel, "Bu gurur, bu araba bizim. Bu gurur, bu araba sizin." dedi. Konuşmaların ardından görücüye çıkan "GÜNSEL"in seri üretimi ise 2021'de başlayacak. SUV olarak tasarlanan J9'un ise geliştirme sürecinin 2022'de tamamlanarak prototip tanıtımının yapılması planlanıyor. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in sunumda ikinci model J9 modelinin seri üretimininse 2024'te başlayacağı bilgisi yer aldı.

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