Haziran yangın ayı pazartesi de günü

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, geçen yıl 8 bin 229 yangın ve kurtarma olayına müdahale ettiklerini açıklayarak, müdahaleler sonucu bin 235 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirten Cafer Yılmaz, 2019 yılındaki çalışmalarını SABAH Güney'e değerlendirdi. 2019 yılında toplam 8 bin 229 yangın ve kurtarma olaylarına müdahale ettiklerini açıklayan Yılmaz, "Bu olaylardan 6 bin 267'si yangın, 1.962'si ise kurtarma olayıdır. 2019 yılında meydana gelen yangınlarda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, ekiplerimiz 192 vatandaşımızı yaralı olarak kurtarmıştır. Kurtarma olaylarında ise ekiplerimiz bin 235 vatandaşımızı kurtarmıştır" dedi. Yılmaz, "Geçen yıl 4 bin 536 arazi, 750 binaev, 314 araç, 255 işyeri, 106 orman, 62 trafo, 54 fabrika, 47 ekili alan, 38 saman ile 23 resmi daire yangını gerçekleşti. Bu yangınların nedenlerinin başında sigara, kibrit/çakmak, ateş atılması ve elektrik kontağı geliyor. Gaziantep'teki toplam yangınların yüzde 27'sine denk gelen 2 bin 340'ı Şahinbey ilçesinde gerçekleşirken, en fazla yangın da Sanayi, Tekstilkent, Güneykent ve Burak mahallelerinde yaşandı" diye konuştu. Yangınları önlemek ve ekip sayısını buna göre belirlemek için en çok hangi gün, ay veya saatte gerçekleştiğini tespit ettiklerini bildiren Yılmaz, "6 bin 267 yangının 949'u en fazla pazartesi günleri gerçekleşirken, en çok yangının çıktığı ay ise bin 347 olay ile Haziran ayı oldu. En fazla yangının çıktığı saat aralığı 18:00 ile 19:00. Yıl içinde bu saat aralığında 493 yangın çıktı" dedi. 2019 yılında toplam bin 962 kurtarma olayına müdahalede ettiklerini açıklayan Yılmaz, "Bu olayların 797'si hayvan kurtarma, 268'i kapalı alanda mahsur kalma, 255'i sel/su baskınları, 170'i kapı açma, 135'i trafik kazası, 44'ü intihar girişimi, 293'ü ise farklı olaylardı. Bu olaylarda 52 vatandaşımız hayatını kaybederken, ekiplerimiz bin 235 vatandaşımızı ise kurtarmışlardır" diye konuştu.Geçen yıl yıl 40 bin 180 vatandaşa yangın, ilk müdahale ve soba zehirlenmesine yönelik eğitim verdiklerini söyleyen Cafer Yılmaz, eğitim verilen kişilerin 33 bin 890'ının çocuk, 12 bin 344 kadın, 3 bin 946'sının ise erkek olduğunu anlattı. Yılmaz, "Ekiplerimiz şehrin en ücra köşelerine dahi giderek vatandaşlarımıza ulaşmıştır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU