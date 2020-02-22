Küçük akbabanın yaşam koşulları iyileştirildi

Türkiye'nin Doğa Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği Küçük Akbabaları Koruma Projesi 2019 yılındaki ikinci fazıyla uluslararası bir boyut kazanırken umut verici sonuçlara ulaştı. 2020 yılında da devam eden proje kapsamında göç eden küçük akbabaların karşı karşıya kaldıkları tehditlerle ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara odaklanılacak. Vaillant Türkiye'nin çevre ve doğal yaşamın korunması konusunda farkındalık yaratmak ve bu konudaki bilinci artırmak amacıyla 2015 yılında Doğa Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği Küçük Akbabaları Koruma Projesi'nde 2019 yılında önemli çıktılara ulaşıldı. Bu yıl küçük akbabaların yaşam şartlarını iyileştirmeye ve göç yollarında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların hayata geçirildiği proje kapsamında Ankara Beypazarı'nda yuva arama ve Mersin'de küçük akbabaların göç yollarında sayım yapıldı. Ayrıca nesli tükenmeye yüz tutan küçük akbabaların yaşam koşullarını iyileştirmek ve karşılaştıkları tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmalar hayata geçirildi. Vaillant'ın çevreci ve yenilenebilir enerjilere yönelik geniş ürün yelpazesi ile doğa dostu bir kuruluş olduğunu belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, " Küçük akbabaların Avrupa ve Türkiye'de üreyerek Afrika'ya uzanan göç yolculuklarında en önemli toplanma bölgesi olan Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde 2019'da toplam 903 küçük akbaba ve toplamda 118.124 kuş sayıldı" dedi.

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