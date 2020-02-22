Metro ihalesi rekabete aykırı çıktı

Mersin'in metro hayali ihale yapılmadan suya düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 23 Ocak tarihinde basın toplantısı yaparak açıkladığı "Mersin Metro Projesi İhale Süreci" ihalenin yapılmasına sayılı günler kala Kamu İhale Kurumu'nun aldığı kararla iptal edildi. Dev İnşaat Taah. İth. İhr. Sar. Tic. Ltd. Şti'nin ihalede rekabet kurallarına aykırı tutum olduğu iddiası üzerine, Kamu İhale Kurumu yaptığı inceleme sonrasında ihalenin iptaline karar verdi. Açıklamada şartnamenin 'rekabete aykırı hükümler' taşıdığı gerekçesi ile iptal edildiği belirtildi. Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanlığınca onaylanan Metro Projesi'yle ilgili, "Projeye büyük rağbet var" demişti. Seçer, ihale sürecinin en kısa sürede tamamlanarak, bu yıl içinde metronun temelinin atılacağını açıklamıştı. Ön yeterlilik ihalesi de 27 Şubat tarihinde yapılacaktı. Ancak ihalenin 20 gün ertelendiği belirtildi. Başkan Seçer'in açıklamasına göre ihaleye katılmak için yaklaşık kırka yakın firma dosya almıştı. Metro İhalesi ile ilgili adrese teslim iddiası da gündeme geldi. Böyle büyük bir ihale için 100'e yakın firma ilgilendi. İhale dosyasının içeriği nedeniyle çok sayıda firmanın önünün kesildiği söylendi. Metro ihalesini Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ihalesi açmıştı. Kamu İhale Kurumu yapılan itirazı değerlendirerek, TCDD Garı - Mezitli Arası Lrt Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj, İşletmeye Alma ve Metro Araçlarının Temini ihalesini iptal etti.

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