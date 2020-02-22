Millet kütüphanesi

Sayın Cumhurbaşkanı Millet Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Gerçekten çok özel bir kütüphane…
125 bin metrekare kapalı alana ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. 7/24 hizmet verecek olan kütüphanede 4 milyon basılı kaynak bulunuyor. 100 farklı ülkeden, 134 dilden kitaplar var raflarda. Sadece basılı yayın değil hazine, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap da var.
Böylesi muhteşem bir kütüphane ülkeye kazandırılınca ülkemizdeki okuma kültürünü düşünmeden edemiyor insan.
Türkiye Okuma Kültürü Haritası araştırmasına göre Türkiye'de 2019 yılı kitap okuma oranı yüzde 42… Bu oranın 2018 yılında yüzde 30 olduğunu düşününce artış sevindirici. Peki, yeterli mi? Elbette değil. Zira okuma kültürü, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğrudan ilintili önemli göstergelerden biridir.
"Neden kitap okumuyorsun?"
sorusuna bir çoğumuzun
verdiği yanıt,
"Neden spor yapmıyorsun?"
diye sorduğumuz sorunun
cevabı gibi; "Zamanım yok!"
şeklinde oluyor.
Bakın Konfüçyus ne demiş: "Ne kadar meşguI oIduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahiIIiğe tesIim oIursun."
"Neden kitap okumuyorsun?"
sorusuna verilen
bir başka yanıt da: "Kitaba ayıracak param yok!"
şeklinde
oluyor.
Bunu söylerken de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlamak da lazım;
"Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım."
Özetle sevgili okuyucular,
kitap okumamak bahanesi
olmayacak bir kültürdür. Okumak isteyen zaman da yaratır, para da bulur. Zaten para olmadan kütüphanelerden, askıda kitap projelerinden, al götür oku getir projelerinden, arkadaştan, dosttan… emin olun bir şekilde bulunur.
Ben Millet Kütüphanesinin ülkemizde kitap okumaya dair kültürün değişmesi için atılan önemli bir adım, bir başlangıç, bir milat olmasını temenni ediyorum.
Böylesi özel bir projede emeği geçenleri de kutluyorum.