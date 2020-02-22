Millet kütüphanesi

Sayın Cumhurbaşkanı Millet Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Gerçekten çok özel bir kütüphane…125 bin metrekare kapalı alana ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. 7/24 hizmet verecek olan kütüphanede 4 milyon basılı kaynak bulunuyor. 100 farklı ülkeden, 134 dilden kitaplar var raflarda. Sadece basılı yayın değil hazine, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap da var.Böylesi muhteşem bir kütüphane ülkeye kazandırılınca ülkemizdeki okuma kültürünü düşünmeden edemiyor insan.Türkiye Okuma Kültürü Haritası araştırmasına göre Türkiye'de 2019 yılı kitap okuma oranı yüzde 42… Bu oranın 2018 yılında yüzde 30 olduğunu düşününce artış sevindirici. Peki, yeterli mi? Elbette değil. Zira okuma kültürü, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğrudan ilintili önemli göstergelerden biridir.sorusuna bir çoğumuzunverdiği yanıt,diye sorduğumuz sorununcevabı gibi;şeklinde oluyor.Bakın Konfüçyus ne demiş:sorusuna verilenbir başka yanıt da:şeklindeoluyor.Bunu söylerken de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlamak da lazım;Özetle sevgili okuyucular,kitap okumamak bahanesiolmayacak bir kültürdür. Okumak isteyen zaman da yaratır, para da bulur. Zaten para olmadan kütüphanelerden, askıda kitap projelerinden, al götür oku getir projelerinden, arkadaştan, dosttan… emin olun bir şekilde bulunur.Ben Millet Kütüphanesinin ülkemizde kitap okumaya dair kültürün değişmesi için atılan önemli bir adım, bir başlangıç, bir milat olmasını temenni ediyorum.Böylesi özel bir projede emeği geçenleri de kutluyorum.

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