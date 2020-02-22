Plastik cerrahlar Gaziantep’te toplandı

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin düzenlediği, 'Dudak Damak Yarıkları' konulu Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Odiyoryum salonunda, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Üniversite Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin ve Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Recep Anlatıcı'nın katkılarıyla gerçekleşen toplantıya, bölge plastik cerrahlarından oluşan kalabalık bir grup katıldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dernek Başkanı Sayın Prof. Dr. Sühan Ayhan, bölge toplantılarının plastik cerrahi misyonunun ülkenin her köşesine yayılması ve yeniliklere kucak açması açısından önemini vurguladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Prof. Dr. Osman Metin Yavuz'da, Dudak Damak Yarıklarının zamanında tedavisinin öneminden bahsederek, bu alanda uluslararası bir cerrahi yardım organizasyonu olan İnterplast- Türkiye derneğinin, şimdiye kadar yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği aktiviteler konusunda katılımcıları ve kamuoyunu bilgilendirdi. Dudak Damak Yarıkları Derneği Başkanı, Prof. Dr. Figen Özgür ile Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Yağmur Aydın ve Prof. Dr. Zekeriya Tosun'da toplantıya katılarak dudak-damak derneği çalışmaları hakkındaki deneyimlerini paylaştılar. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen konuşmacılar ve Doğu Akdeniz Bölgesi Plastik Cerrahlarından oluşan 100 civarında katılımcı ile gerçekleşen iki günlük bilimsel aktivitenin sonunda, sosyal program olarak; Zeugma Müzesi, Urfa Müzesi ve Göbeklitepe gezisi düzenlenerek toplantı sona erdi.

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